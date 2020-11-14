Irak'ta DEAŞ saldırısında 1 asker öldü
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Irak'ta DEAŞ saldırısında 1 asker öldü

14.11.2020 01:11 | Son Güncelleme: 14.11.2020 01:14
Irak'ta DEAŞ saldırısında 1 asker öldü

Irak'ın doğusundaki bir güvenlik noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir Irak askerinin öldüğü, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın doğusundaki bir güvenlik noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir Irak askerinin öldüğü, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Diyala Emniyetinden Yüzbaşı Cafer el-Vaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Diyala vilayeti arasındaki Germiyan ve Celevla beldelerinin yakınında kurulan ortak güvenlik noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda Irak ordusundan bir askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Vaili, IKBY'den 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını kaydetti.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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