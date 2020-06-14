Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü
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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetindeki bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü
14.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:06

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetindeki bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Diyala'da görevli Yüzbaşı Polis Cafer el Vaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Hanekin ilçesine bağlı Dara köyündeki bir eve silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Vaili, eve yapılan saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin, DEAŞ'lı teröristlerin yakalanması için sabah saatlerinde bölgede operasyon başlattığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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