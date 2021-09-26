Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 4 yaralı

Irak'ın Diyale vilayetinde terör örgütü Deaş'ın düzenlediği çifte saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Irak basınının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haber de, Diyale vilayetine bağlı el-Abbare kasabası yakınlarındaki Had el-Ahdar bölgesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi soncu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Terör örgütü DEAŞ'ın patlamanın ardından bölgeye toplanan güvenlik güçleri ve sivillere ateş açması sonucu biri subay olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten güvenlik kaynağı, saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldığını aktardı. - ERBİL

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