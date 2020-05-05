Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucu 1'i polis, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucu 1'i polis, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Irak Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetler Tümgenerali Yahya Resul Abdullah, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından DEAŞ'ın konuşlandığı Gayda bölgesinde 3 yönden operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Abdullah, operasyonda 3 DEAŞ militanının öldürüldüğünü, yola döşenen bombanın patlatılması sonucu 1'i polis, 3'ü aşiret güçlerinden olmak üzere 4 güvenlik görevlisinin öldüğünü aktardı.

Tümgeneral Abdullah ayrıca, Salahaddin vilayetinin Mekişife beldesi ve Dicle Nehri'nin batısındaki kırsal bölgelerde yuvalanan DEAŞ kalıntılarına yönelik 4 koldan Haşdi Şabi ve ordu mensuplarınca operasyon başlatıldığını kaydetti.

DEAŞ, mart ayından bu yana yeni tip koronavirüs salgınının yayılmaya başlamasına eş zamanlı olarak, başta Salahaddin ve Kerkük olmak üzere Diyala ve Musul'a bağlı kırsal bölgelerde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını artırdı.

Kerkük kentinde dün düzenlenen operasyonda 9 DEAŞ mensubunun yakalandığı bildirilmişti.

DEAŞ'ın Irak'taki varlığı

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA