Irak'ta Deaş Saldırısı : 3 Ölü

Irak'ın Anbar kentinin güneydoğusunda, terör örgütü DEAŞ tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Irak güvenlik güçlerinden Yüzbaşı Ahmet el-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ militanlarının, Anbar kentinin batısındaki Nuheyib kasabasında Irak-Suudi Arabistan sınır karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda iki polisin öldüğünü ifade etti.

DEAŞ'lı teröristlerin, saldırının ardından 3'ü polis 8 kişiyi kaçırdığı bilgisini paylaşan Duleymi, rehinelerden birinin de infaz edildiğini ancak bu kişinin güvenlik mensubu olup olmadığı hakkında bilgileri bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: AA