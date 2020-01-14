Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı
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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin vilayetinde düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

14.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:54
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın 'ın Salahaddin vilayetinde düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'in Duceyl ilçesinde yer alan Şeyh İbrahim bölgesindeki güvenlik noktasının DEAŞ saldırısına uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.

Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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