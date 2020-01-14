Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin vilayetinde düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin vilayetinde düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'in Duceyl ilçesinde yer alan Şeyh İbrahim bölgesindeki güvenlik noktasının DEAŞ saldırısına uğradığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.
Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.