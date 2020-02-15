Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü

15.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:02

Irak'ın Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinde görevli Yüzbaşı Polis Habib eş-Şammari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın vilayetin güneyindeki Bahruz beldesinde bulunan polis noktasına saldırı düzenlediğini ifade etti.

Şammari, terör saldırısında 2 polisin olay yerinde hayatını kaybettiğini, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA