Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

08.02.2020 20:09 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:09

Irak'ın Selahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak güvenlik güçlerine ait kışlaya düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.



Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Selahaddin kentine bağlı Mutabiciye bölgesindeki askeri kışlaya terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırı sonucu 1 askerin öldüğü 1 askerin yaralandığı açıklandı. Askeri kışlaya ateş açan 2 teröristin ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı.



2014-2017 yılları arası Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ zaman zaman güvenlik güçlerine saldırı düzenliyor. - ERBİL

Kaynak: İHA