Irak'ta Deaş Saldırılarının Bilançosu: 50 Ölü

Irak'ın güneyindeki Zikar ilinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılar sonucu 50 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı bildirildi. DEAŞ unsurları, Zikar ilinin batısında yer alan uluslararası karayolu üzerindeki restorana rastgele ateş açtı. Olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Saldırganlar, daha sonra uluslararası karayolu üzerinde bomba yüklü araç patlattı. Olay yerine gelen Irak güvenlik güçleri incelemelerde bulundu.