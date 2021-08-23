Irak'ta DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü
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Irak'ta DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü

Irak'ta DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Salahaddin'in kuzeyinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmada DEAŞ'lı 3 teröristin öldürüldüğü, iki Irak askerinin ise hafif yaralandığı aktarıldı. Operasyona Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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