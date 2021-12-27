Irak'ta DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü - Haberler
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Irak'ta DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü

Irak'ta DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü
AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Diyala kenti kırsalında terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Irak'ın Diyala kenti kırsalında terör örgütü Deaş'a karşı düzenlenen operasyonda 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak terörle mücadele gücünün Diyala kentinin Hemrin dağlarında terör örgütü Deaş'a yönelik operasyon başlattığı duyuruldu.

Operasyon sırasında güvenlik güçleri ile DEAŞ mensupları arasında çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, 2 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, operasyon sırasında yaklaşık üç gün önce teröristler tarafından kaçırılan ve daha sonra öldürülen bir vatandaşın cesedine rastlandığı kaydedildi.

Operasyonların devam edeceği aktarılan açıklamada, bölgede teröristlere ait çok sayıda silah, bomba ve hayat malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri

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