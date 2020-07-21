Irak'ta DEAŞ mensubu 4 terörist yakalandı Irak'ın Salahaddin kentine bağlı, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ mensubu 4 teröristin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ mensubu 4 teröristin yakalandığı belirtildi.

Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusundaki Acil Müdahale Gücü tarafından ilçeye bağlı bir köyde düzenlenen operasyonda 4 teröristin yakalandığını söyledi.

Teröristlerin yaklaşık iki aydan bu yana sıkı takip altına alındıklarını aktaran Ali, eve düzenlenen baskında çok sayıda sahte evrak ve mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Ali, yapılan resmi işlemlerin ardından teröristlerin mahkemeye sevk edildiklerini belirtti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA