Irak'ta DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bombalı saldırı
Irak'ın güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine bağlı yük aracına bombalı saldırı düzenlendi.
22.07.2020 23:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:19
Irak'ın güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine bağlı yük aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zikar vilayetinde koalisyon güçleri için çalışan bir şirkete ait yük aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Aracın zarar gördüğü saldırıda can kaybı olmadığı ifade edildi.
Kaynak: AA