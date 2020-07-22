Irak'ta DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bombalı saldırı Irak'ın güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine bağlı yük aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Irak'ın güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine bağlı yük aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zikar vilayetinde koalisyon güçleri için çalışan bir şirkete ait yük aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Aracın zarar gördüğü saldırıda can kaybı olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA