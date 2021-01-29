Irak'ta DEAŞ'ın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Irak'ta DEAŞ'ın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk öldü

29.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:20
Irak'ta DEAŞ'ın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk öldü

Irak'ın kuzeyindeki Diyala kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Diyala kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, DEAŞ'ın kentin kontrolünü elinde tuttuğu 2014 yılında Es-Sadiye bölgesine yerleştirdiği patlayıcı, söz konusu alanda 10 yaşından küçük çocuklar oyun oynarken infilak etti.

Olayda, 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, 4'ünün yaralandığı; yaralı çocuklardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Hadise Cem Yılmaz Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Ünal Karaman Nihat Özdemir Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler İlaç Aralık Turizm Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ta DEAŞ'ın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:20:27. #1.14#
title