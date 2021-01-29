Irak'ta DEAŞ'ın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk öldü

Irak'ın kuzeyindeki Diyala kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, DEAŞ'ın kentin kontrolünü elinde tuttuğu 2014 yılında Es-Sadiye bölgesine yerleştirdiği patlayıcı, söz konusu alanda 10 yaşından küçük çocuklar oyun oynarken infilak etti.

Olayda, 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, 4'ünün yaralandığı; yaralı çocuklardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer