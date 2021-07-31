Irak'ta DEAŞ'ın taziye çadırına yaptığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Salahaddin kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından bir taziye çadırına düzenlenen saldırıda 7 kişinin öldüğü ve 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Salahaddin kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından bir taziye çadırına düzenlenen saldırıda 7 kişinin öldüğü ve 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağının yazılı açıklamada, saldırının kente bağlı Yesrib nahiyesinin el-Bu Cili köyünde yapıldığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın köyde bir taziye çadırına silahlı saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğü ve 17 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

DEAŞ mensuplarının saldırıdan sonra bölgeden uzaklaştıkları aktarılan açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı bildirildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb