Irak'ta DEAŞ Haşdi Şabi'ye saldırdı: 10 ölü

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ, Salahaddin'e bağlı Mikeyşife ve Beled bölgelerinde Haşdi Şabi'ye saldırdı. Saldırıda milis güce bağlı 10 kişi öldü.

Yaralıların ise yakın çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA