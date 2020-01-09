Irak'ta DAEŞ karşıtı koalisyon güçleri faaliyetlerini askıya aldı

09.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:55

Irak'ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, üslerini olası bir saldırıdan korumak amacıyla askeri faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.



ABD öncülüğündeki terör örgütü DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'taki askeri faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. Açıklamada terör örgütünün propagandasına karşı mücadele, terör örgütünün finanse edilmesinin engellenmesi ve istikrarın korunması gibi faaliyetlerin ise devam ettiği belirtildi. Açıklamada, başta Irak olmak üzere bütün müttefiklerin ortak menfaatinin sağlanması için terör örgütü DAEŞ ile mücadeleye odaklanması gerektiğinin altı çizilirken, Irak Meclisi'nin yabancı birlikleri çıkarmak için aldığı kararın yasal işlemi ve bunun yabancı güçlere etkisi konularına açıklık getirmesi talep edildi.



İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesi hem İran hem de Irak'taki Şii grupları öfkelendirmişti. İran, Süleymani'nin öldürülmesine karşı Irak'taki ABD üslerine 22 füze atmıştı. Şii Haşdi Şabi Güçleri ise "Biz de intikamımızı alacağız" tehdidinde bulundu. - ERBİL

Kaynak: İHA