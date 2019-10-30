Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e...
Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.
30.10.2019 22:38
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