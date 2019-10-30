Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e...

Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e...

Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

30.10.2019 22:38
Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e...

Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Kaynak: AA
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