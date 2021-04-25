Irak'ta Covid hastanesinde yangın: En az 82 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Irak'ta Covid hastanesinde yangın: En az 82 ölü

Irak'ta Covid hastanesinde yangın: En az 82 ölü
BBC - Haberler | Sağlık

Başkent Bağdat'da Covid-19 hastalarının tedavi edildiği İbn el-Hatip Hastanesi'nde yangın çıktı.

Irak'ın başkenti Bağdat'da Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yangın çıktı. Yangın sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

İbn el-Hatip Hastanesi'ndeki yangının Cumartesi günü bir oksijen tüpünün patlaması sonucu ıktığı bildiriliyor.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, itfaiye görevlileri yangını söndürmeye çalışırken, birçok kişi hastaneden panikle ayrılıyor.

Yangının Pazar sabahı kontrol altına alındığı açıklandı.





'Trajik bir kaza'

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, yangınla ilgili olarak derhal soruşturma açılması talimatı verdi.

Mustafa el-Kazımi, "trajik bir kaza" olarak nitelendirdiği yangının nedenlerinin hızla tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Bağdat Valisi Muhammed Caber de, ihmali nedeniyle yangında sorumluluğu olan herkesin "adalet önüne çıkarılması" gerektiğini belirtti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan İbn el-Hatip Hastanesi'nden bir kaynak, yangın sırasında 30 kadar hastanın yoğun bakımda olduğunu açıkladı, bu kişilerin durumlarıyla ilgili bilgi vermedi.

Yangın sonrası İbn el-Hatip Hastanesi'ndeki tüm hastalar çevredeki diğer hastanelere nakledildi.





Irak'ta Şubat ayından bu yana koronavirüs vakaları hızla artıyor ve hastanelerde kapasiteleri zorlayacak sayıda hasta var.

Ülkede bu hafta koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aşmıştı.

Irak'ta virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu şu ana kadar 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Aşı kampanyasına ise ancak geçen hafta başlanabildi.

Irak'ın elinde halen, çoğu Covax programından olmak üzere yaklaşık 650 bin doz aşı var.

BBC
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi
Komşuda kabus! Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 40 kişi öldü
Komşuda kabus! Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 40 kişi öldü
2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Burcu Biricik Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Diego Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Irak'ta Covid hastanesinde yangın: En az 82 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:41:42. #1.15#

title