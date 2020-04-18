Irak'ta Çinli şirkete saldırı Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında faaliyet gösteren Çinli bir şirketin yakınına 2 adet Katyuşa füzesi düştüğü açıklandı.

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında faaliyet gösteren Çinli bir şirketin yakınına 2 adet Katyuşa füzesi düştüğü açıklandı.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın güneydoğusundaki Nehravan bölgesinde faaliyet gösteren Çinli bir şirketin yakınlarına 2 adet Katuyşa füzesi düştüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.

Öte yandan, Diyale iline bağlı Abbare ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralanırken, ile bağlı Kenan ilçesinde meydana gelen ayrı bir patlamada da 2 sivil yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Amerikan Halliburton Petrol Şirketi'ne 6 Nisan'da havan topuyla saldırı düzenlenmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA