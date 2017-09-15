Irak'ta Çifte Saldırı: En Az 60 Ölü

Irak'ın güneyinde meydana gelen kanlı saldırılarda en az 60 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi de yaralandı.



Bazı kaynaklar ölü sayısının 70'in üzerine olduğunu söylüyor.



Saldırıları Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.



Asker üniformalı silahlı bir grup, önce Nasıriye kenti yakınlarındaki otoyol kenarında bulunan restoranları hedef aldı. Saldırganlar çevreyi kurşun yağmuruna tuttu. Bir canlı bomba kendini havaya uçurdu.



Bu olayın üzerinden çok geçmeden yakınlardaki bir kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etti.



Bir görgü tanığı saldırıyı şöyle anlatıyor: "İranlı hacıları taşıyan dört otobüs vardı. Silahlı saldırganlar bu otobüslere binip yolcuları kurşun yağmuruna tuttu. Diğer araçtaki saldırganlarsa hareket halindeyken çevreye kurşun yağdırdı. Sonrasında restorana girdiler, genç yaşlı demeden herkese ateş açtılar. Oradakilerin hepsi öldü."



REUTERS/Essam Al-Sudani



Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında en az 10 İran vatandaşı ile güvenlik personelinin olduğu belirtildi.



Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olay, Musul'un IŞİD'den geri alınmasından bu yana meydana gelen en kanlı saldırı.



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Tags: Irak IŞİD Gepost: 15 september 2017