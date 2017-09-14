Irak'ta Çifte Saldırı: 50 Ölü

Irak'ta medyana gelen çifte bombalı saldırılarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği en az 87 kişinin ise yaralandığı bildirildi.



Irak'ın güneyinde meydana gelen çifte saldırılarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, en az 87 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının Nasıriye kentinde meydana geldiği, bombalı saldırının ardından silah sesleri duyulduğu ve kurbanların İranlı olduğu bildirildi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini bir çok yaralının durumunun kritik olduğunu açıkladı. İlk saldırının bir restoran yakınlarında meydana geldiği, ikinci saldırının aynı bölgede bir güvenlik noktasında bombalı araçla gerçekleştirildiği öğrenildi.



Öte yandan, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. - BAĞDAT