- Irak'ta cezaevinden firar eden 21 mahkumdan 18'i yakalandı
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- Irak'ta cezaevinden firar eden 21 mahkumdan 18'i yakalandı

İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

- Irak'ta cezaevinden firar eden 21 mahkumdan 18'i yakalandı Irak'ta terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından dolayı cezaevinde bulunan ve firar eden 21 mahkumdan 18'i yakalandı.

- Irak'ta cezaevinden firar eden 21 mahkumdan 18'i yakalandı

ERBİL - Irak'ta terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından dolayı cezaevinde bulunan ve firar eden 21 mahkumdan 18'i yakalandı.

Irak'ın güneyindeki Müsenna kentinde bulunan cezaevinden 21 mahkum gece saatlerinde firar etmişti. Firar eden mahkumların terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından dolayı cezaevinde bulunduğu, aralarında terör örgütü DEAŞ üyelerinin olduğu bildirilmişti. Güvenlik güçlerini etkisiz hale getirerek kaçan mahkumları yakalamak için sabah erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında kaçan mahkumların 18'i güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Firari olan 3 mahkumu yakalamak için operasyonun devam ettiği açıklandı.

- Irak'ta cezaevinden firar eden 21 mahkumdan 18'i yakalandı
- Irak'ta cezaevinden firar eden 21 mahkumdan 18'i yakalandı
- Irak'ta cezaevinden firar eden 21 mahkumdan 18'i yakalandı
- Irak'ta cezaevinden firar eden 21 mahkumdan 18'i yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU

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