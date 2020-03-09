Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı
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Irak, Güncel

Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı

Büyük çekirge sürüleri Irak'ın güneyindeki tarım alanlarını işgal ederken, ekinler büyük zarar gördü.

09.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:16
Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı

Büyük çekirge sürüleri Irak'ın güneyindeki tarım alanlarını işgal ederken, ekinler büyük zarar gördü.

Irak'ta büyük çekirge sürüleri ülkenin güneyini işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlerin zarar görmesine neden olurken, durumdan mağdur olan halk yönetimin çekirgelere karşı önlem almasını istedi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı

Kaynak: İHA

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Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı

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