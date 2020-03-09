Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı
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Irak, Güncel

Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı

Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı Büyük çekirge sürüleri Irak'ın güneyindeki tarım alanlarını işgal ederken, ekinler büyük zarar gördü.

09.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:12
Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı

Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı

BASRA - Büyük çekirge sürüleri Irak'ın güneyindeki tarım alanlarını işgal ederken, ekinler büyük zarar gördü.

Irak'ta büyük çekirge sürüleri ülkenin güneyini işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlerin zarar görmesine neden olurken, durumdan mağdur olan halk yönetimin çekirgelere karşı önlem almasını istedi.

Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı

Kaynak: İHA

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Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı

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