Irak'ta büyük tartışmalara neden olan seçim sonuçları kesinleşti - Haberler
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Irak'ta büyük tartışmalara neden olan seçim sonuçları kesinleşti

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin, 10 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerin sonuçlarını onayladığı belirtildi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin, 10 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerin sonuçlarını onayladığı belirtildi.

Irak haber ajansı INA'ya göre, Irak Yüksek Federal Mahkemesi bugün düzenlenen oturumda seçim sonuçlarına ilişkin nihai kararını verdi.

Buna göre, seçim sonuçları onaylanarak kesin hale geldi.

Irak anayasasına göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yeni Meclis'i seçim sonuçlarının onaylanmasından itibaren 15 gün içinde toplantıya çağırması gerekiyor.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi gün içinde genel seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu reddetmişti.

Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerde milletvekili sayısı 47'den 17'ye düşen Fetih Koalisyonu, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia ediyordu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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