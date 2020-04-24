Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı - Haber
Türkiye, Irak, Haber

Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı

Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

24.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:16
Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı

Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı

ŞIRNAK - Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Irak'ın farklı yerleşim bölgelerinde bulunan 135 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısından bugün öğlen saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğunun desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ile yurda giriş yapan Türk vatandaşları, Habur Sınır Kapısında sağlık kontrolünden geçirildi. Irak Halil İbrahim sınır köprüsünden yürüyerek Habur Sınır Kapısına gelen vatandaşları sağlık ekipleri karşıladı. Sağlık ekiplerin muayenelerin ardından x-ray cihazından geçen vatandaşlar, güvenlik işlemlerin ardından kendileri için için tahsis edilen otobüsler ile 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına götürülmek üzere yola çıktı.

Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Haber
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haber
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haber
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haber
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu 'hatalı' diye kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziranda başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziranda başlayabilir
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fettah Can Hande Yener Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Loris Karius Mauricio Isla Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 18:33:04. #1.14#
title