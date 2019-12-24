Irak'ta bu kez başbakan adayları protesto edildi

24.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:30

Irak'ta daha önce devlet makamlarında görev almayan ve bağımsız bir başbakanın seçilmesini isteyen protestocular, başbakanlık adaylığına gösterilen eski Spor ve Gençlik Bakanı Abtan ve Basra Valisi El İdani'nin pankartlarını yaktı.

Irak'ta Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasının ardından başlayan hükümet krizi sürüyor. Daha önce devlet makamlarında görev almayan ve bağımsız bir başbakanın seçilmesini talep eden protestocular, başbakanlık adaylığına gösterilen eski Spor ve Gençlik Bakanı Abdülhüseyin Abtan ve Basra Valisi Esad El İdani'ye tepki gösterdi. Abtan ve El İdani'yi İran yanlısı olmakla suçlayan protestocular, gece geç saatlerde başkent Bağdat başta olmak üzere çok sayıda kentte sokağa çıktı. Bağdat'ın ünlü Tahrir Meydanı'nda toplanan kalabalık, adayların fotoğraflarının yer aldığı pankartlara basarak tepkilerini gösterirken, "Hırsız istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı. Bazı protestocular da lastik yakarak yolları kapattı.

Ülkenin güneyinde bulunan Basra, Misan, Kerbela, Müsenna kentlerinde de yolları kapatan protestocular, yeni başbakan konusunda uzlaşmayan siyasi partilere tepki gösterdi.

(İHA)

Kaynak: İHA