Irak'ta bombalı saldırı: 5 ölü, 3 yaralı Irak'ın Salahaddin vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 3'ü Haşdi Şabi mensubu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 3'ü Haşdi Şabi mensubu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Salahaddin vilayetinin kuzeyindeki Şırgat ilçesi yakınlarında devriye gezen Haşdi Şabi aracının geçişi sırasında daha önce yola döşenen bomba patlatıldı.

Saldırı sonucu 3 Haşdi Şabi mensubunun olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 sivilin ise yaralandığı aktarıldı

Şırgat ilçesinin Al Sura köyünde düzenlenen bomlalı saldırıda da bir baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği ifade edidi.

Söz konusu saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, terör örgütü DEAŞ'ın özelikle Salahaddin, Musul, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin kırsal bölgelerinde etkin olduğu biliniyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün yaptığı açıklamada, Peşmerge ile Irak güvenlik güçlerinin konuşlu bulunduğu noktalar arasında yer alan ve güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde DEAŞ'ın askeri etkinliğinin son dönemlerde arttığını ifade etmişti.

Barzani, DEAŞ'ın hem IKBY hem de Irak için ciddi bir tehlike arz ettiğini belirterek, Bağdat yönetimine durumun ciddiye alınması çağrısında bulunmuştu.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA