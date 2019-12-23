Irak'ta bombalı araçla saldırı: 2 ölü

23.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:52

Irak'ın Enbar kentinde terör örgütü DEAŞ'ın daha önce bir ana yol kenarına bıraktığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu iki Irak askeri hayatını kaybetti.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Irak Güvenlik Medyası Ağından yapılan açıklamada, Enbar'ın Kaim ilçesinde DEAŞ'lı teröristlerin daha önce bir ana yol kenarına bıraktığı aracın patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada patlamanın, araçtan şüphelenen devriye halindeki güvenlik güçlerinin araması sırasında meydana geldiği ve 2 askerin öldüğü bildirildi.

Aracın uzaktan kumandayla infilak ettirildiğinin kaydedildiği açıklamada, olaydan hemen sonra bölgede inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA