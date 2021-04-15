Irak'ta bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 12 yaralı
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Irak'ta bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 12 yaralı

Irak'ta bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 12 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ta pazar yerindeki bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta pazar yerindeki bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr bölgesine bağlı Habibiye kasabasında bir pazar alanındaki çöp konteynerinin yanında park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti. Irak medyası, aracın bomba yüklü olduğunu ve patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamada 5 aracın da ağır hasar aldığı ifade edildi. Patlama bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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