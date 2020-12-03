Irak'ta bir milletvekili daha korona virüse yenik düştü

Irak Meclisi'nde Milli Hikmet Grubu milletvekili Ali el-Abudi yeni kip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. El-Abudi, ülkede korona virüsten ölen 3. milletvekili oldu.

Irak Meclisi Milli Hikmet Grubu milletvekili Ali el-Abudi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı korona virüse (Covid-19) yenik düştü. El-Abudi'nin ölümü ile birlikte ülkede korona virüse yenik düşen milletvekillerinin sayısı 3'e yükseldi. Geçtiğimiz Kasım ayında Bedir Örgütü milletvekili Casım el-Züheyri ve Temmuz ayında Diyale milletvekili Gayda el-Kebeş de korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Mart ayından bu yana ülkede toplam 558 bin 767 vaka kaydedilirken, 12 bin 361 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı