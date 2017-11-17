Irak'ta Bir "Kadın Gazeteci" Öldürüldü
Irak'ın batısında hükümet güçleriyle terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmaları takip eden bir kadın gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak'ın batısında hükümet güçleriyle terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmaları takip eden bir kadın gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak ordusunda görevli Nizar Abdulhamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haşd-i Şabi eşliğinde Enbar iline bağlı Kaim ilçesindeki çatışmaları takip eden savaş muhabiri Rana el-Uceyli hayatını kaybetti." dedi.
Abdulhamid, söz konusu savaş muhabirine eşlik eden kameraman Muntazır Adil'in de yaralandığını belirtti.
Uceyli, Haşd-i Şabi'ye bağlı Savaş Enformasyon Ağı için çalışıyordu.
Dünyada gazeteciler için en tehlikeli ülkeler arasında yer alan Irak'ta, Basın Özgürlüğü Gözlem Evi verilerine göre, 2017'de 7 gazeteci öldürüldü, 11'i yaralandı.