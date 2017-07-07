Irak'ta Bir İmam Öldürüldü

Irak'ın Süleymaniye kentinde bir cami imamının silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Süleymaniye'nin Keladize ilçesinde yer alan Rahman Camisi'nin imamı Hazım Sıddık Ali, cuma namazı çıkışında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



İslami Toplum Partisi (Komela) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Heme Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hazım Sıddık Ali, Komela'nın din adamları kurulunda yer alıp, uzun yıllardır bu camide imamlık yapıyordu. Cuma namazı çıkışında açılan ateş sonucu öldürüldü." dedi.



Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslami Alimler Birliği, din adamı Ali'nin öldürülmesini şiddetle kınadı. Birlikten yapılan yazılı açıklamada saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanması talep edildi.



Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.