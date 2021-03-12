- Irak'ta bir ailenin 7 üyesi evlerinde katledildi
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- Irak'ta bir ailenin 7 üyesi evlerinde katledildi

12.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:26

- Irak'ta bir ailenin 7 üyesi evlerinde katledildi Irak'ın Selahaddin vilayetinde 8 kişilik ailenin 7'si, evlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü.

- Irak'ta bir ailenin 7 üyesi evlerinde katledildi

SELAHADDİN - Irak'ın Selahaddin vilayetinde 8 kişilik ailenin 7'si, evlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü.

Irak, güne kan donduran cinayetle başladı. Selahaddin vilayetinde güvenlik kaynakları, kimliği belirsiz silahlı kişilerin el-Bodor bölgesinde sabah erken saatlerde baskın gerçekleştirdiği bir evdeki 7 kişiyi katlettiğini bildirdi. Öldürülenlerin anne, baba ve 5 çocuk olduğunu belirten kaynak, 1 aile ferdinin ise saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Katliamın ardından olay yerinden kaçan silahlı kişilerin yakalanması amacıyla güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı. Ülkede özellikle 2014'te terör örgütü DEAŞ işgalinin ardından Sünnilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde terör ve şiddet eylemleri halen devam ediyor.

- Irak'ta bir ailenin 7 üyesi evlerinde katledildi
- Irak'ta bir ailenin 7 üyesi evlerinde katledildi
- Irak'ta bir ailenin 7 üyesi evlerinde katledildi
- Irak'ta bir ailenin 7 üyesi evlerinde katledildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU

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