Irak'ta Bina Koalisyonu'nun başbakan adayı Süheyl yarıştan çekildi

25.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:58

Irak'ta, İran'a yakınlığıyla bilinen Bina Koalisyonu'nun başbakan adayı Kusay es-Süheyl yarıştan çekildi.

Süheyl, kendisini aday gösteren Irak Meclisi'ndeki Bina Koalisyonu'na yazdığı açık mektupta, "ülkedeki mevcut durumun başbakanlık yapması için elverişli olmaması nedeniyle yarıştan çekildiğini" ifade etti.

Halen Yüksek Öğretim Bakanı olan Süheyl'in muhtemel başbakanlığına, 1 Ekim'den bu yana meydanları dolduran göstericiler yoğun tepki göstermişti.

Süheyl yerine başka aday



Öte yandan Bina Koalisyonu Milletvekili Uday Awwadi, yaptığı basın açıklamasında, Süheyl yerine başbakan adayı olarak Basra Valisi Esad İdani ismini Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e sunacaklarını duyurdu.

İdani'nin başbakanlığına da sıcak bakmayan göstericiler, yeni başbakanın bağımsız ve 2003 sonrası siyasette yer almayan bir isim olmasını istiyor.

Bina Koalisyonu, Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin siyasi ayağı olan Fetih Koalisyonu, eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ve Sünni Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin başını çektiği Irak Güçler Birliği Koalisyonu'ndan oluşuyor.

Koalisyon, 329 sandalyeli Irak Meclisi'nin 167 vekille en büyük grubu olduğunu öne sürüyor ve başbakanlık için gösterdikleri adayın kabul edilmesini istiyor.

Buna karşılık Cumhurbaşkanı Salih'in sokağın koalisyona yönelik tepkisi nedeniyle söz konusu grubun başbakan adayına hükümeti kurma görevini vermek istemediği iddia ediliyor.

Kaynak: AA