Irak'ta Beled Askeri Üssü'ne roket saldırısı: 2 yaralı
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Irak'ta Beled Askeri Üssü'ne roket saldırısı: 2 yaralı

Irak'ta Beled Askeri Üssü'ne roket saldırısı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roketle saldırı düzenlendiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roketle saldırı düzenlendiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansına göre, Beled Askeri Hava Üssü'nün içerisine 2 roket düştü.

Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Haberde, saldırıda yaralananların sivil ya da asker olduğu bilgisine ise yer verilmedi.

Irak'ta resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti.

Hava Üssü'nde ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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