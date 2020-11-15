Irak'ta bazı Sünni vekiller Meclis Başkanı Halbusi'den güvenoyunun çekilmesini istiyor

Irak Meclisi'nde yeni kurulan Sünni milletvekillerinden oluşan Irak Cephesi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'den güvenoyunun çekilmesi talebi için gerekli imzayı topladığını açıkladı.

Irak Meclisi'nde yeni kurulan Sünni milletvekillerinden oluşan Irak Cephesi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'den güvenoyunun çekilmesi talebi için gerekli imzayı topladığını açıkladı.

Irak Cephesi Üyesi ve Milletvekili Muhammed Halidi, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak Cephesi olarak, Meclis Başkanı'ndan güvenoyunun çekilmesi talebi için yeterli vekil imzasını topladık. Bu talebi, önümüzdeki günlerde yapılacak oturumda gündeme alınması için Meclis Başkanlığına sunacağız." ifadelerini kullandı.

Sairun Koalisyonu: Konjonktür uygun değil

Sünni grubun bu hamlesine, 54 vekiliyle 329 sandalyeli Meclisin birinci grubu olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonundan yanıt geldi.Sairun Koalisyonu Milletvekili Cevad Musevi, yaptığı basın açıklamasında, "Halbusi'den güvenoyunun çekilmesi, öncelikle Sünni bileşeninin meselesidir. Ama aynı zamanda bu hamle için konjonktürün uygun olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Halbusi'nin görevinden azledilmesi konusunda Sünni siyasi gruplar arasında birlik olmadığını kaydeden Musevi, Meclis Başkanı'nın değiştirilmesi halinde bunun Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nı da kapsaması gerektiğini ifade etti.

Mecliste "Irak Cephesi" isimli yeni siyasi grup

Geçtiğimiz günlerde eski Meclis Başkanı Usame en-Nuceyfi liderliğinde toplanan 35 Sünni milletvekili, Mecliste "Irak Cephesi" isimli yeni bir siyasi grup kurduklarını açıklamıştı. Bu grubun bir amacının da "Meclis Başkanı Halbusi'den güvenoyunun çekilip yerine başka birinin (Sünni) getirilmesi" olduğu biliniyor.

Irak'ta 2003'teki ABD işgaliyle kurulan siyasi dengeye göre, Meclis Başkanı Sünni Arap, Başbakan Şii Arap ve Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp