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Irak’ta başlayan normalleşmeyle Diyarbakır ekonomisi hareketlendi

Pandemi nedeni ile Irak'ta 17 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 19 Nisan'da kademeli olarak kaldırılması ve yaşamın normalleşme süreci ile birlikte, başta Diyarbakır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde ekonomi canlanmaya başladı.

Irak’ta başlayan normalleşmeyle Diyarbakır ekonomisi hareketlendi
29.04.2020 04:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 04:59

Pandemi nedeni ile Irak'ta 17 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 19 Nisan'da kademeli olarak kaldırılması ve yaşamın normalleşme süreci ile birlikte, başta Diyarbakır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde ekonomi canlanmaya başladı.

Kaynak: Dunya.com

Ekonomi Manşet

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