Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü
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Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü

Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına iki roket düştü.

12.12.2019 02:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 02:22
Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü

'ın başkentindeki Uluslararası Havalimanı yakınlarına iki roket düştü.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına iki Katyuşa roketi düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Geçen pazartesi, Bağdat Havalimanı yakınlarında Amerikan askerlerinin de konuşlandığı askeri bir noktaya düzenlenen roket saldırısında 6 Irak emniyet mensubu yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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