Irak'ta Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı - Haberler
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Irak'ta Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı

Irak'ta Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'na roketle saldırı düzenledi.

Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'na roketle saldırı düzenledi.

Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarına 2 adet Grad roketi düştüğü belirtildi. Saldırının herhangi bir hasara yol açmadığı belirtilirken, içinde fırlatılmamış 2 roketinin de bulunduğu rampanın Bağdat'taki el-Cihat bölgesinde bulunduğu bildirildi.

Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü. Saldırının yıl dönümünde son 2 gün içerisinde Irak'taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere 2 saldırı düzenlendi. Bağdat Havalimanı yakınlarındaki ABD'nin Victoria Hava Üssü ile Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn-el Esed Üssü SİHA'larla hedef alındı. Her iki saldırıda herhangi bir hasar veya can kaybı meydana gelmediği belirtilmişti. - ERBİL

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