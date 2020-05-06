Irak'ta Bağdat Havalimanı'na 3 roket düştü
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Irak'ta Bağdat Havalimanı'na 3 roket düştü

Irak'ta Bağdat Havalimanı'na 3 roket düştü
06.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:53

Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç roket düştü.

Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç roket düştü. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç Katyuşa roketi düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Roketlere ait fırlatma teçhizatının, havalimanına yakın al-Bakriya bölgesinde bulundu. Irak'ta daha önce Çin'e ve ABD'ye ait petrol tesislerine roketle saldırılar düzenlenmişti.   


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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