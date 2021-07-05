Irak'ta Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak'ta Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı

Irak'ta Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Irak'taki Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Irak'taki Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 14.45'te Ayn-el Esed üssüne üç roketle saldırı düzenlendi. Roketler üssün çevresine düştü. Herhangi bir yaralanma ve hasar yok." ifadesini kullandı.

Marotto, saldırının kimler tarafından yapıldığına veya karşılık verilip verilmediğine ilişkin bilgi aktarmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... Irak hükümeti: Elektrik santrallerine düzenlenen saldırılarda 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Irak hükümeti: Elektrik santrallerine düzenlenen saldırılarda 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Son dakika! Irak hükümeti, elektrik santrallerine yapılan saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Son dakika! Irak hükümeti, elektrik santrallerine yapılan saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Şevval Şahin Kartal Tibet Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak'ta Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:54:36. #1.15#

title