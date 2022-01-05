Irak'ta Ayn el-Esed Üssü, 5 füzeyle hedef alındı - Haberler
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Irak'ta Ayn el-Esed Üssü, 5 füzeyle hedef alındı

Irak'ta Ayn el-Esed Üssü, 5 füzeyle hedef alındı
AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'nün 5 adet füzeyle hedef alındığı bildirildi.

Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'nün 5 adet füzeyle hedef alındığı bildirildi.

Iraklı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda kullanılan füzelerin Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'ne yaklaşık 2 kilometre yakın mesafeye düştüğü belirtildi.

Hedef alınan üste uluslararası koalisyon danışmanları da bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin aralık ayında sona erdiği duyurulmuştu.

Koalisyon güçleri Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltarak ellerindeki teçhizatı Irak ordusuna teslim etmişti.

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AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri

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