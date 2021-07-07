Irak'ta Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 yaralı
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Irak'ta Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 yaralı

Irak'ta Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne gerçekleştirilen roketli saldırıda 3 kişinin yaralandığı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne gerçekleştirilen roketli saldırıda 3 kişinin yaralandığı düzenlendiği bildirildi.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın batısında yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne bugün öğle saatlerinde 14 katyuşa roketinin düştüğü belirtildi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. Iraklı güvenlik kaynakları da roketlerin Hit ilçesine bağlı el-Bağdadi bölgesinden fırlatıldığını söyledi. Ayn el-Esed Askeri Üssü'ndeki ABD güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini belirten güvenlik kaynakları, roketleri fırlatan aracın vurulduğunu ifade etti. Görgü tanıkları ise ABD güçlerinin saldırıya verdiği karşılık sonucu çevrede bulunan 4 evin yandığını belirtti. Irak medyası da Irak güvenlik güçlerinin saldırganları bulmak için el-Bağdadi'yi abluka altına aldığını aktardı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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