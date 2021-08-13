Irak'ta ay sonunda düzenlenecek "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi'nde" güvenlik ve ekonomi ele alınacak
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Irak'ta ay sonunda düzenlenecek "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi'nde" güvenlik ve ekonomi ele alınacak

Irak'ta ay sonunda düzenlenecek 'Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi'nde' güvenlik ve ekonomi ele alınacak
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ay sonunda düzenlenmesi planlanan "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi"nde Irak'ta güvenliğin sağlanması ve ekonomi konularının ele alınacağı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ay sonunda düzenlenmesi planlanan "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi"nde Irak'ta güvenliğin sağlanması ve ekonomi konularının ele alınacağı belirtildi.

Hükümet Sözcüsü ve Kültür Bakanı Hasan Nazım, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ay sonunda yapılacak zirveye komşu ülkelerin yanı sıra Avrupa'dan önemli ülkelerin katılacağını belirtti.

Zirvede, öncelikli olarak, Irak'ta istikrarın sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Nazım, bölge ülkeleri istikrarlı olduğunda bunun Irak, bölge ve komşu ülkelere de yansıdığını vurguladı.

Bakan Nazım, Irak'ın elektrik, petrokimya, okul inşası, eğitim projeleri, tarım ve kültür dahil olmak üzere komşu ülkelerle büyük ekonomik ortaklıkları olduğu için zirvenin ikinci gündem maddesinin de ekonomi olacağını aktardı.

Nazım ayrıca, zirvede ekonomi, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla ilgili önemli kararlar alınacağı bilgisini verdi.

Irak geçen günlerde, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) resmi olarak zirveye davet etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron da daha önce Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde zirveye katılacağını iletmişti.

Bağdat yönetimi henüz Suriye'ye davet göndermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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