Irak'ta, Aşure merasiminde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Irak'ta, Aşure merasiminde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

10.09.2019 17:02
Irak'ta, Aşure merasiminde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela'daki Aşure Günü etkinliği kapsamında düzenlenen "Tuveriç Koşusu" sırasında izdiham yaşandığını belirtti.

Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: AA
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