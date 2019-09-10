Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı (2)

10.09.2019 16:58

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda ölü sayısı arttı. Son belirlemelere göre, 31 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi de yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yeni açıklamada, ölü sayısının 16'dan 31'e çıktığı belirtildi. Yaralı sayısında da yükselme olduğu belirtilirken, bu sayının 100 olduğu açıklandı. Yaralılardan 10'unun durumunun kritik olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Yaralıların taşınması

Yaşanan panik anları

Kaynak: DHA