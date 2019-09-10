Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı

Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı

Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

10.09.2019 16:39
Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı
Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.


 

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiğini; 75 kişinin ise yaralandığını duyurdu.


 

Ölü ve yaralı sayısının artabileceği açıklandı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et