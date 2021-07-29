Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü
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Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü

Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın Selahaddin ilinde Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Selahaddin ilinde Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Selahaddin iline bağlı Amirli ilçesinde Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin görev sırasında düştüğü bildirildi. Kaza sonucu helikopterde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kazanın nedenine yönelik bilgi verilmedi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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